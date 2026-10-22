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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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SLP

Propone SSPC hasta 70 años de cárcel por homicidio de policías

Se plantea colaboración entre policías municipales y Guardia Civil Estatal para mejorar seguridad

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2026 12:15 p.m.
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Jesús Juárez Hernández / Pulso

Jesús Juárez Hernández / Pulso

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      Quien asesine a un policía en el estado de San Luis Potosí, podría pasar en prisión de 30 a 70 años y pagar una multa de 2 mil a 4 mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.

      Así lo propuso Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Reinserción Social del Congreso del Estado.

      El mando policial explicó que la iniciativa consiste en incrementar las penalidades cuando se cometa homicidio calificado, en contra de un elemento de una corporación de seguridad pública en la entidad.

      "El policía que dentro de su trabajo comete un delito lleva un agravante por el solo hecho de ser policía, Entonces por reciprocidad, por el solo hecho de ser policía, si es objeto de este delito, pues que la penalidad sea ejemplar", enfatizó.

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      El artículo 133 del Código Penal del Estado establece que cuando se comete homicidio calificado se impondrá una pena de 30 a 70 años de cárcel y sanción pecunaria de 2 mil a 4 mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 234 mil 620 a 527 mil 895 pesos.

      Juárez Hernández añadió que también planteó establecer una normativa para obligar a los presidentes municipales y a los mandos policiacos locales a colaborar de forma más eficiente con las corporaciones estatales y federales.

      Subrayó que muchas veces las bases operativas de la Guardia Civil Estatal (GCE) no pueden estar de manera permanente en determinada región por cuestiones de distancia, no obstante las policías municipales podrían cubrir perfectamente tales funciones.

      El tercer planteamiento consiste en generar las condiciones para acercar atención especializada a personas con adicciones, generación de violencia y manejo de la ira, a fin de generar un enfoque social y de salud, dejando de considerarse como un problema de seguridad pública.

      Confió que las y los congresistas valorarán e impulsarán tales mociones, pues cada una de ellas permitirán mejorar la seguridad pública en favor de la ciudadanía.

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