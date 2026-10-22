Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital

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El Ayuntamiento capitalino busca agilizar la construcción de vivienda social mediante la reducción de trámites y la disponibilidad de terrenos, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, que contempla más de 4 mil casas para la capital potosina.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que uno de los proyectos previstos se ubica en la delegación de La Pila, donde se construirán más de mil 200 viviendas. Adelantó que en los próximos días realizará un recorrido por el predio.

Tras asistir a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el edil señaló que entregó a la mandataria un documento sobre la norma técnica aprobada por el Cabildo capitalino para flexibilizar los trámites relacionados con estos desarrollos habitacionales.

Aseguró que esta medida distingue a San Luis Potosí entre los municipios participantes, al reducir requisitos para facilitar la ejecución de los proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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Galindo Ceballos agregó que el municipio también puso a disposición terrenos para desarrollar más vivienda, entre ellos uno ubicado en avenida Observatorio, al norte de la ciudad, que cuenta con servicios y urbanización, y que fue donado al Infonavit hace más de un año.

Explicó que el Ayuntamiento apoyará con la disponibilidad de predios, la agilización de permisos y las gestiones relacionadas con el suministro de agua, mientras que las instituciones federales deberán avanzar en los trámites y la ejecución de las obras.

De acuerdo con el alcalde, la meta para todo el estado ronda las 18 mil viviendas, de las cuales aproximadamente 4 mil corresponderían a la capital potosina.