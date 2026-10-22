logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital

Una parte del proyectos se ubicaría en la delegación de La Pila, explicó Galindo Ceballos

Por Rolando Morales

Octubre 22, 2026 12:14 p.m.
A
Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento capitalino busca agilizar la construcción de vivienda social mediante la reducción de trámites y la disponibilidad de terrenos, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, que contempla más de 4 mil casas para la capital potosina.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que uno de los proyectos previstos se ubica en la delegación de La Pila, donde se construirán más de mil 200 viviendas. Adelantó que en los próximos días realizará un recorrido por el predio.

      Tras asistir a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el edil señaló que entregó a la mandataria un documento sobre la norma técnica aprobada por el Cabildo capitalino para flexibilizar los trámites relacionados con estos desarrollos habitacionales.

      Aseguró que esta medida distingue a San Luis Potosí entre los municipios participantes, al reducir requisitos para facilitar la ejecución de los proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Galindo Ceballos agregó que el municipio también puso a disposición terrenos para desarrollar más vivienda, entre ellos uno ubicado en avenida Observatorio, al norte de la ciudad, que cuenta con servicios y urbanización, y que fue donado al Infonavit hace más de un año.

      Explicó que el Ayuntamiento apoyará con la disponibilidad de predios, la agilización de permisos y las gestiones relacionadas con el suministro de agua, mientras que las instituciones federales deberán avanzar en los trámites y la ejecución de las obras.

      De acuerdo con el alcalde, la meta para todo el estado ronda las 18 mil viviendas, de las cuales aproximadamente 4 mil corresponderían a la capital potosina.

      LEA TAMBIÉN

      MC solicita auditar calidad de Viviendas del Bienestar

      La iniciativa surge tras fallas detectadas en Veracruz

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital
      Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital

      Construirán 4 mil viviendas del Bienestar en la capital

      SLP

      Rolando Morales

      Una parte del proyectos se ubicaría en la delegación de La Pila, explicó Galindo Ceballos

      Martínez Acosta no busca candidatura, pero sí continuidad en SCT
      Martínez Acosta no busca candidatura, pero sí continuidad en SCT

      Martínez Acosta no busca candidatura, pero sí continuidad en SCT

      SLP

      Pulso Online

      En entrevista con Pulso Al Aire defendió su trabajo en cuanto a la regulación del transporte público

      Ayuntamiento recupera más de 3 mil licencias de funcionamiento
      Ayuntamiento recupera más de 3 mil licencias de funcionamiento

      Ayuntamiento recupera más de 3 mil licencias de funcionamiento

      SLP

      Samuel Moreno

      La dependencia capitalina amplió opciones digitales y otorgó estímulos fiscales para facilitar apertura de negocios

      Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP
      Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP

      Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC