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Martínez Acosta no busca candidatura, pero sí continuidad en SCT

En entrevista con Pulso Al Aire defendió su trabajo en cuanto a la regulación del transporte público

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 11:29 a.m.
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Araceli Martínez Acosta/Pulso

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      Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), descartó que tenga la aspiración de postularse para un cargo público en los próximos comicios de 2027.

      En entrevista para Pulso Al Aire, rechazó que tenga esa intención, sin embargo, señaló que le gustaría dar continuidad al trabajo en la Secretaría que encabeza.

      Por ello, defendió el trabajo de la SCT en cuanto a la regulación del transporte público en San Luis Potosí, así como la gratuidad del sistema Red Metro.

      Ayer, en entrevista con Pulso, señaló que dos plataformas de transporte vía aplicaciones móviles se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos para darse de alta, previstos en el artículo 71 BIS de la Ley de Transporte Público del Estado. Especificó que corresponden a Uber y Didi.

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      En contraste, remarcó que inDrive se encuentra lejos de atender las disposiciones y obtener la autorización, dado que no establece como obligación para sus conductores tener seguro para daños a terceros.

      Describió que Uber ya cubrió el pago de autorización, sin embargo, todavía tiene pendiente dar de alta los vehículos y choferes que brindan el servicio. A su vez, Didi se encuentra en proceso de registrar a sus operadores.

      Con información de Rubén Pacheco/Pulso

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