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Fraudes con pensiones causaron regulación a Modalidad 40: CSP

El IMSS tomó la decisión tras un análisis en el que detectó esquemas fraudulentos en pensiones altas

Por El Universal

Octubre 22, 2026 11:11 a.m.
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Fraudes con pensiones causaron regulación a Modalidad 40: CSP
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      Después del freno que puso el IMSS a la Modalidad 40, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la decisión de regularse para que haya suficientes recursos para las pensiones.

      En su conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se encontraron fraudes en las pensiones.

      "¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la Modalidad 40 que es a través de la cual se hacían estas estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador, vamos a decirlo así y que se podía prestar a un fraude.

      "Entonces, a partir de ahí se tomó la decisión, por parte de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el gobierno, de que era mejor regular esta Modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad", declaró.

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      Al señalar que "es largo el tema" y "no es sencillo", la Mandataria federal propuso dedicar una mañanera para ampliar la explicación.

      "Ya con más detalles siquiera quieren les podemos explicar cómo fue que encontramos que se dieron algunas pensiones vinculadas con esquemas fraudulentos. Entonces, por eso se decidió regular esta Modalidad por parte del IMSS", agregó.

      Indicó que se trata de un impacto importante: "Estamos hablando de cientos de miles de millones".

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