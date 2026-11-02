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Mandos policíacos huastecos también colaboran con delincuentes: RGC

Reiteró que la situación se ha detectado en Tanquián y San Vicente

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2026 11:42 a.m.
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Mandos policíacos huastecos también colaboran con delincuentes: RGC
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      Policías y mandos policíacos de diferentes municipios de la región Huasteca brindan protección al liderazgo de la delincuencia organizada, a fin de que puedan instalarse en el lugar, advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Acusó lo anterior después de la reciente detección de un líder local del crimen organizado y hechos delictivos documentados en municipios como Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab.

      Afirmó que los servidores públicos de las Direcciones Generales de Seguridad Pública Municipal favorecen la presencia de los delincuentes, porque colaboran en la instalación de los mismos, les facilitan sus operaciones ilícitas y todo ello, por la omisión de las presidencias municipales.

      Por lo anterior, Gallardo Cardona sentenció que los oficiales municipales siguen siendo el "eslabón más débil" de la cadena institucional, en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

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      "En los hechos de la Huasteca potosina, hay mucho (policía) municipal relacionado con este tipo de personajes (líderes del crimen organizado)", concluyó.

      Aunque no precisó cuáles instancias llevan a cabo averiguaciones penales, afirmó que existen investigaciones de "muy alto perfil" en contra de gendarmes locales y presidentes municipales.

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