Sorprenden a ladrón al interior de BBVA de zona centro
El hombre hizo un boquete en un conducto de ventilación; fue puesto a disposición de la FGE
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Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital detuvieron a un hombre que fue sorprendido al interior de la sucursal bancaria BBVA, ubicada en la calle Julián de los Reyes en la zona centro.
La intervención se derivó de un reporte de C-4 Municipal, que alertó sobre una intrusión confirmada, monitoreada mediante el sistema de videovigilancia de la institución.
Al ingresar al inmueble, con autorización del supervisor de seguridad, los agentes localizaron al individuo en un conducto de ventilación sobre el área de cajas.
Durante la inspección del lugar se observaron daños en paredes, puertas de seguridad, controles de acceso, conductos de ventilación y una caja fuerte dañada con un tubo metálico.
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El personal bancario manifestó su intención de proceder legalmente por los daños ocasionados y el probable intento de robo.
Ante el hecho, los agentes municipales procedieron con la detención del implicado, que responde al nombre de Magdaleno "N" de 56 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.
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