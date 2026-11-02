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Se mantienen temperaturas calurosas este lunes

Habría bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en las sierras

Por Pulso Online

Noviembre 02, 2026 10:14 a.m.
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Se mantienen temperaturas calurosas este lunes
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que, para este lunes, se pronostican temperaturas calurosas por la tarde, bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras.

      "Se monitorea el paso del frente frío #4, que ayudará a moderar las temperaturas máximas en zona media y huasteca para el miércoles", informó la dependencia. 

      En tanto, se mantienen las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde en los siguientes días.

      "Reportes de auxilio o emergencia real, al WhatsApp 4442132858 o bien al sistema de emergencias 911", recordó la CEPC

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