Se mantienen temperaturas calurosas este lunes
Habría bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en las sierras
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que, para este lunes, se pronostican temperaturas calurosas por la tarde, bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras.
"Se monitorea el paso del frente frío #4, que ayudará a moderar las temperaturas máximas en zona media y huasteca para el miércoles", informó la dependencia.
En tanto, se mantienen las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde en los siguientes días.
"Reportes de auxilio o emergencia real, al WhatsApp 4442132858 o bien al sistema de emergencias 911", recordó la CEPC.
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