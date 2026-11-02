Cambio de Ruta rechaza proyecto de acuario

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La asociación civil Cambio de Ruta manifestó su rechazo al proyecto de construcción de un acuario con más de 25 tiburones en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, al considerar que destinar más de 150 millones de pesos a esta obra resulta incongruente frente a las necesidades ambientales y de servicios básicos que enfrenta San Luis Potosí.

En un posicionamiento público, el organismo encabezado por el abogado y activista Luis González Lozano, señaló que su oposición no es a la renovación del recinto cultural ni a la incorporación de nuevas tecnologías, sino al componente del acuario y sus implicaciones presupuestales, ambientales y de bienestar animal.

Dividió sus cuestionamientos en ejes como derechos humanos y prioridades públicas, aspectos éticos-legales, así como opacidad e incongruencia política.

En materia de servicios públicos, cuestionó que se contemple una inversión de esa magnitud mientras persiste la crisis hídrica en la zona metropolitana. Citó datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), según los cuales las viviendas abastecidas mediante pipas aumentaron de 1.5 por ciento en 2024 a 4.5 por ciento en 2026. También señaló las limitaciones de la red de monitoreo de la calidad del aire, que actualmente opera con cinco cacetas, pese a que la SEGAM solicitó recursos para instalar dos más.

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Sumado a ello, se refiere al costo que implicará mantener las instalaciones una vez construidas. La asociación advirtió que un acuario de agua salada requiere sistemas permanentes de bombeo, filtración y regulación de temperatura, además de personal especializado, alimentación y atención veterinaria para los ejemplares.

Además de lo anterior mencionado, en el apartado de Bienestar Animal la asociación civil cuestionó que la exhibición tenga principalmente objetivos recreativos y turísticos, sino que se conozcan programas de conservación, investigación científica, reproducción o rescate de especies.