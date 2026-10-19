logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Policías de Tanquián colaboran con grupo delictivo: Gallardo

Incluso, la GCE aseguró dos camionetas del alcalde, tras los hechos violentos

Por Redacción

Octubre 19, 2026 02:06 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Huasteca Hoy

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Huasteca Hoy

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El enfrentamiento suscitado en Tanquián de Escobedo no se trató de un ataque directo contra las fuerzas del orden, sino entre integrantes de dos grupos delictivos antagónicos, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      En entrevistas con medios locales de Ciudad Valles, refirió que una célula delictiva procedente de Veracruz ingresó al municipio, donde opera otro grupo delictivo local, incluso con participación de policías municipales.

      Dado lo anterior se inició una disputa a balazos entre ambos bandos contrarios, que provocó la incertidumbre entre los residentes, según puntualizó.

      Externó que la Guardia Civil Estatal (GCE) intervino para garantizar la seguridad de la población, repelar las agresiones a balazos, abatir a un presunto, detener a dos probables agresores y asegurar cuatro vehículos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Hay investigaciones de la Fiscalía de la república, del estado no para el edil, sino todo lo que está sucediendo en Tanquián, todo lo que está sucediendo en San Vicente (Tancuayalab) y todo lo que está sucediendo en esa franja", exteriorizó.

      Por separado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, suscribió lo dicho por Gallardo Cardona e informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene presencia en el municipio.

      Dijo que, si bien no se trata de un asunto aislado, no se tenía conocimiento de este tipo de sucesos delictivos en la municipalidad huasteca.

      "El estado tiene plena claridad de lo que está sucediendo, y que las acciones que se realizan desde ayer con los resultados como las detenciones y aseguramientos que te estoy comentando", declaró.

      Incautaron dos camionetas del alcalde

      Huasteca Hoy.- Dos camionetas del alcalde de Tanquián, Emmanuel Jonguitud Guerrero, fueron confiscadas en los hechos violentos ocurridos en Tanquián entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. 

      Luego de la inauguración de un tramo de la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento Morelos y Pavón que será parte de la ruta 3 de la Red Metro, el mandatario dijo que él no está acusando a nadie, porque eso le toca a "las Fiscalías", sin embargo, expresó que dos vehículos incautados por la Guardia Civil, después de un par de balaceras y persecuciones, en la colonia Terraplén, cerca de la casa del alcalde Emmanuel Jonguitud eran propiedad de éste. 

      El Gobernador Gallardo Cardona manifestó que estos hechos se deben a una incursión de un grupo criminal del norte de Veracruz a la Huasteca Potosina.

      LEA TAMBIÉN

      Abaten a presunto delincuente en Tanquián

      Se registraron enfrentamientos a balazos en varias zonas, otros dos maleantes fueron detenidos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Policías de Tanquián colaboran con grupo delictivo: Gallardo
      Policías de Tanquián colaboran con grupo delictivo: Gallardo

      Policías de Tanquián colaboran con grupo delictivo: Gallardo

      SLP

      Redacción

      Incluso, la GCE aseguró dos camionetas del alcalde, tras los hechos violentos

      La capital no prevé aumentos en impuestos de 2027
      La capital no prevé aumentos en impuestos de 2027

      La capital no prevé aumentos en impuestos de 2027

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde instruyó al área de Catastro para estudiar el impacto de una reciente reforma aprobada en el Senado

      CEEAV otorga 11 reparaciones de daño por feminicidio
      CEEAV otorga 11 reparaciones de daño por feminicidio

      CEEAV otorga 11 reparaciones de daño por feminicidio

      SLP

      Rubén Pacheco

      El comisionado Castillo Mata detalló se da por falta de pago del responsable durante el proceso

      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones
      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones

      Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones

      SLP

      Samuel Moreno

      La medida podría convertirse en un incentivo para la participación ciudadana, dice Gama Basarte