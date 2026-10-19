Policías de Tanquián colaboran con grupo delictivo: Gallardo

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El enfrentamiento suscitado en Tanquián de Escobedo no se trató de un ataque directo contra las fuerzas del orden, sino entre integrantes de dos grupos delictivos antagónicos, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevistas con medios locales de Ciudad Valles, refirió que una célula delictiva procedente de Veracruz ingresó al municipio, donde opera otro grupo delictivo local, incluso con participación de policías municipales.

Dado lo anterior se inició una disputa a balazos entre ambos bandos contrarios, que provocó la incertidumbre entre los residentes, según puntualizó.

Externó que la Guardia Civil Estatal (GCE) intervino para garantizar la seguridad de la población, repelar las agresiones a balazos, abatir a un presunto, detener a dos probables agresores y asegurar cuatro vehículos.

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"Hay investigaciones de la Fiscalía de la república, del estado no para el edil, sino todo lo que está sucediendo en Tanquián, todo lo que está sucediendo en San Vicente (Tancuayalab) y todo lo que está sucediendo en esa franja", exteriorizó.

Por separado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, suscribió lo dicho por Gallardo Cardona e informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene presencia en el municipio.

Dijo que, si bien no se trata de un asunto aislado, no se tenía conocimiento de este tipo de sucesos delictivos en la municipalidad huasteca.

"El estado tiene plena claridad de lo que está sucediendo, y que las acciones que se realizan desde ayer con los resultados como las detenciones y aseguramientos que te estoy comentando", declaró.

Incautaron dos camionetas del alcalde

Huasteca Hoy.- Dos camionetas del alcalde de Tanquián, Emmanuel Jonguitud Guerrero, fueron confiscadas en los hechos violentos ocurridos en Tanquián entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Luego de la inauguración de un tramo de la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento Morelos y Pavón que será parte de la ruta 3 de la Red Metro, el mandatario dijo que él no está acusando a nadie, porque eso le toca a "las Fiscalías", sin embargo, expresó que dos vehículos incautados por la Guardia Civil, después de un par de balaceras y persecuciones, en la colonia Terraplén, cerca de la casa del alcalde Emmanuel Jonguitud eran propiedad de éste.

El Gobernador Gallardo Cardona manifestó que estos hechos se deben a una incursión de un grupo criminal del norte de Veracruz a la Huasteca Potosina.