Nace STATUS LA REVISTA, nuevas páginas para las historias potosinas

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Editora MIVAL lanzó STATUS LA REVISTA, una nueva publicación mensual dedicada a los acontecimientos sociales, las historias de vida y los temas que acompañan a las familias potosinas, con una edición impresa que se complementa con videos, galerías fotográficas y contenidos digitales.

Su primer número, correspondiente a noviembre de 2026, reúne celebraciones, entrevistas y reportajes sobre cultura, salud, gastronomía, viajes, tecnología, moda, mascotas y orientación jurídica. La propuesta busca ofrecer un espacio tanto para los momentos especiales como para las personas que aportan a su comunidad desde distintos ámbitos.

En el editorial de presentación, titulado Una nueva forma de encontrarnos, Pablo Valladares García, director general de Editora MIVAL, explica que el proyecto nace con la intención de reflejar la esencia de la sociedad potosina: sus tradiciones, sus nuevas generaciones y las iniciativas de quienes emprenden, crean y transforman su entorno.

Una de sus apuestas es convertir la cobertura de los eventos sociales en un documento que las familias puedan conservar y volver a consultar con el paso de los años. A esa tarea se suman historias de superación, proyectos altruistas y experiencias de personas cuyo trabajo merece ser conocido.

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"Queremos que este trabajo sea punto de encuentro para quienes dejan huella sin buscar reflectores", señala Valladares García en el mensaje inaugural.

La publicación también incorpora la participación de especialistas para acercar a los lectores información y recomendaciones sobre asuntos cotidianos. Desde el cuidado de la salud y los animales de compañía hasta las decisiones legales y la planeación de un viaje, sus secciones buscan combinar utilidad y entretenimiento.

La primera portada está dedicada a Rocío Muriel y René Pierdant Lozano, quienes comparten cómo han construido una vida familiar en la que conviven la medicina, el deporte y sus proyectos personales.

El número incluye, además, contenidos sobre el director de orquesta Enrique Barrios, la cetrería, la importancia del testamento y la labor de jóvenes misioneros de Schoenstatt.

Las bodas, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños y encuentros sociales forman parte de esta primera entrega, junto con propuestas gastronómicas y recomendaciones para disfrutar el tiempo libre.

La experiencia de lectura se extiende a la plataforma digital mediante códigos QR distribuidos en sus páginas. Estos permiten consultar más fotografías y videos, así como acceder a materiales exclusivos que amplían las historias de la edición impresa.

En su mensaje, Valladares García vincula el lanzamiento con la vocación de cercanía con la comunidad que ha acompañado a Pulso, Diario de San Luis, y destaca que la confianza de los lectores se construye con trabajo, responsabilidad y respeto.

También reconoce el respaldo de Miguel Valladares García, presidente del Consejo de Administración, y la participación de colaboradores, especialistas, anunciantes y protagonistas que hicieron posible el primer número.

Con un tiraje inicial de 6 mil ejemplares, STATUS LA REVISTA abre una nueva etapa editorial para compartir las celebraciones, las voces y las experiencias de la sociedad potosina. Su contenido digital puede consultarse en www.statuslarevista.mx.