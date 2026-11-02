América, Chivas y Cruz Azul aseguran Liguilla

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Con el Apertura 2026 entrando en su fase final, tres de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano han dejado claro su protagonismo en la lucha por el título. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos, reflejo de la consistencia y el alto nivel que han mostrado a lo largo de la campaña.

América, Chivas y Cruz Azul aseguran su lugar en la Liguilla

La regularidad de los tres equipos no solo mantiene intacta la ilusión de sus aficiones, sino que también les ha permitido alcanzar uno de los primeros grandes objetivos del semestre.

Gracias a los resultados registrados durante la jornada, América, Chivas y Cruz Azul aseguraron matemáticamente su presencia en la Liguilla, confirmándose como los principales candidatos a pelear por el campeonato en la recta final del torneo.

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Calendario y retos para definir el liderato en la fase regular

Con algunos encuentros todavía por disputarse en la fase regular, la batalla entre estos tres clubes ahora estará centrada en quedarse con el liderato absoluto del campeonato. Las tres instituciones no solo buscan cerrar de la mejor manera una campaña que ya les aseguró un lugar en la Liguilla, sino también reafirmar el sólido trabajo realizado a lo largo del torneo y llegar como favoritos a la pelea por el título.

ASÍ SERÁ EL CALENDARIO DE ESTOS TRES EQUIPOS

América tendrá un cierre de fase regular por demás exigente, ya que sus últimos compromisos serán ante dos rivales de alto calibre: primero visitará a Pumas y posteriormente se enfrentará a Tigres, en duelos que pondrán a prueba sus aspiraciones de terminar como líder general.

Por su parte, Chivas afrontará encuentros clave frente a León y Cruz Azul, dos equipos que también buscan cerrar de la mejor manera el torneo. En tanto, La Máquina no solo tendrá el choque directo ante el Rebaño, sino que previamente se medirá a Tigres, en un calendario que podría ser determinante para definir la cima de la clasificación.