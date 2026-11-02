América, Chivas y Cruz Azul aseguran Liguilla
El calendario de cierre presenta duelos clave que definirán al líder absoluto del torneo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Con el Apertura 2026 entrando en su fase final, tres de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano han dejado claro su protagonismo en la lucha por el título. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos, reflejo de la consistencia y el alto nivel que han mostrado a lo largo de la campaña.
América, Chivas y Cruz Azul aseguran su lugar en la Liguilla
La regularidad de los tres equipos no solo mantiene intacta la ilusión de sus aficiones, sino que también les ha permitido alcanzar uno de los primeros grandes objetivos del semestre.
Gracias a los resultados registrados durante la jornada, América, Chivas y Cruz Azul aseguraron matemáticamente su presencia en la Liguilla, confirmándose como los principales candidatos a pelear por el campeonato en la recta final del torneo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Calendario y retos para definir el liderato en la fase regular
Con algunos encuentros todavía por disputarse en la fase regular, la batalla entre estos tres clubes ahora estará centrada en quedarse con el liderato absoluto del campeonato. Las tres instituciones no solo buscan cerrar de la mejor manera una campaña que ya les aseguró un lugar en la Liguilla, sino también reafirmar el sólido trabajo realizado a lo largo del torneo y llegar como favoritos a la pelea por el título.
ASÍ SERÁ EL CALENDARIO DE ESTOS TRES EQUIPOS
América tendrá un cierre de fase regular por demás exigente, ya que sus últimos compromisos serán ante dos rivales de alto calibre: primero visitará a Pumas y posteriormente se enfrentará a Tigres, en duelos que pondrán a prueba sus aspiraciones de terminar como líder general.
Por su parte, Chivas afrontará encuentros clave frente a León y Cruz Azul, dos equipos que también buscan cerrar de la mejor manera el torneo. En tanto, La Máquina no solo tendrá el choque directo ante el Rebaño, sino que previamente se medirá a Tigres, en un calendario que podría ser determinante para definir la cima de la clasificación.
no te pierdas estas noticias
América, Chivas y Cruz Azul aseguran Liguilla
El Universal
El calendario de cierre presenta duelos clave que definirán al líder absoluto del torneo
Nace STATUS LA REVISTA, nuevas páginas para las historias potosinas
Pulso Online
Editora MIVAL presentó la publicación mensual que combina vida social, reportajes y contenido digital
Se mantienen temperaturas calurosas este lunes
Pulso Online
Habría bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en las sierras