UASLP presenta protocolo para evaluar salud mental
Especialistas de varias facultades colaboraron en el estudio para detectar casos de depresión.
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Derivado de la reciente presentación de un protocolo de salud mental, se generaron resultados que próximamente se difundirán para conocer el estado de salud emocional de la población universitaria, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Reconoció que el estudio detectó casos de depresión, mediante la aplicación de encuestas que incluyeron estudiantes, catedráticos y personal administrativo de la casa de estudios.
Explicó que, en la elaboración del documento participaron especialistas de las Facultades de Psicología, Medicina, Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades.
En entrevista, dijo que existía un compromiso para la creación del mecanismo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).
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Contextualizó que la Facultad de Psicología ha brindado más de 11 mil servicios psicológicos y terapéuticos, en lo que va del 2026 a toda la comunidad universitaria, así como 4 mil atenciones a la comunidad en general.
"No sé si ya estén publicados (los resultados del diagnóstico), pero obviamente van a ser públicos. Ese es el objetivo", subrayó.
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