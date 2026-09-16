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Provocados, la mayoría de los incendios: ABD

Por Rolando Morales

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Provocados, la mayoría de los incendios: ABD

Los incendios que se registran en tiraderos clandestinos y terrenos baldíos de la zona metropolitana suelen ser provocados por los propios dueños de los predios con el objetivo de limpiar el espacio y continuar utilizándolo para recibir más residuos, aseguró el comandante del Heroico Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Adolfo Benavente Duque.

El jefe de bomberos señaló que este tipo de prácticas se ha convertido en un problema recurrente, por lo que han insistido ante las autoridades ambientales para que intervengan y suspendan la operación de estos sitios. Explicó que muchos de estos terrenos son excavaciones o huecos utilizados originalmente para extraer material de construcción y posteriormente convertidos en depósitos irregulares de basura.

Benavente Duque indicó que los propietarios suelen incendiar los desechos acumulados para reducir el volumen de residuos y liberar espacio, una acción que además de estar prohibida genera afectaciones ambientales y riesgos para la salud de quienes viven en las zonas cercanas. Detalló que el cuerpo de bomberos atiende en promedio entre cinco y seis servicios al mes relacionados con incendios en este tipo de tiraderos. Sin embargo, explicó que en algunos casos el fuego permanece contenido dentro de los huecos donde se deposita la basura, por lo que únicamente intervienen cuando la contaminación o la emisión de humo representan una afectación importante.

El comandante agregó que estos sitios se encuentran distribuidos en distintos puntos de la zona metropolitana, tanto al norte, sur, oriente y poniente de la ciudad. Además, mencionó un caso recurrente en las inmediaciones de Maravillas y Capulines, donde el mismo tiradero requiere atención de bomberos entre dos y tres veces al año debido a los incendios que se registran de manera constante.

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