SLP

Proyecta SEGE 4 escuelas en Pozos

Por Rubén Pacheco

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Proyecta SEGE 4 escuelas en Pozos

Derivado del incremento de la matrícula escolar en el municipio de Villa de Pozos, se trabaja en la elaboración de proyectos para la construcción de cuatros escuelas, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

El funcionario estatal refirió que dos corresponden a educación preescolar, una preparatoria y una secundaria técnica, infraestructura educativa que permitirá cubrir las necesidades actuales.

Torres Cedillo aclaró que los proyectos no están previstos para este ejercicio fiscal 2205, sino que sólo se encuentran en el proceso de elaboración.

Refirió que próximamente se inaugurará una escuela secundaria general y el Centro Educativo Tepeu, ubicado en la colonia Prados de San Vicente, cuya institución tenía dificultades con el ayuntamiento capitalino para su operatividad.

Declaró que la dependencia estatal trabaja para garantizar la educación en el municipio 59, a través de la reubicación de docentes de escuelas donde la matrícula de alumnos cada ciclo escolar disminuye sustancialmente a instituciones con déficit de mentores.

Matizó que las reubicaciones se discuten y dialogan con las y los profesores, así como con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), a fin de definir acuerdos consistentes en conciliar los cambios de sede laboral.

