Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue seleccionado para representar a San Luis Potosí en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, con respaldo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

La investigación se centra en el análisis del efecto citotóxico del aceite esencial de Ulomoides dermestoides y fue elegida para participar en el encuentro nacional, que reúne proyectos de estudiantes de distintas entidades del país.

Según la información oficial, el apoyo institucional se otorgó dentro de los programas estatales de impulso a la ciencia y la tecnología, durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El proyecto se presentará en la feria como parte de la representación de San Luis Potosí en esta edición del certamen.

