logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Estudiantes de la UASLP fueron seleccionados para representar a San Luis Potosí en la FEMECI

Por Redacción

Febrero 07, 2026 08:26 a.m.
A
Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue seleccionado para representar a San Luis Potosí en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, con respaldo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

La investigación se centra en el análisis del efecto citotóxico del aceite esencial de Ulomoides dermestoides y fue elegida para participar en el encuentro nacional, que reúne proyectos de estudiantes de distintas entidades del país.

Según la información oficial, el apoyo institucional se otorgó dentro de los programas estatales de impulso a la ciencia y la tecnología, durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El proyecto se presentará en la feria como parte de la representación de San Luis Potosí en esta edición del certamen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia
Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

SLP

Redacción

Estudiantes de la UASLP fueron seleccionados para representar a San Luis Potosí en la FEMECI

Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.
Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.

Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.

SLP

Martín Rodríguez

Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura
Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura

Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura

SLP

Rolando Morales

Infracciones fueron para personas que sacan residuos fuera de horario

Alcalde Galindo inauguró circuito vial en Morales
Alcalde Galindo inauguró circuito vial en Morales

Alcalde Galindo inauguró circuito vial en Morales

SLP

Redacción

La ciudadanía agradeció la rehabilitación de las calles Antonio Aguilar y Luis Magallanes