Publica Segam normas para regulación de ladrilleras
Contienen los lineamientos técnicos para la ubicación, instalación y operación
Después de años de exigencias ciudadanas para que exista un marco regulatorio, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), anunció la elaboración de lineamientos técnicos para la regulación, ubicación, instalación y operación de ladrilleras y fabricación de productos de arcilla refractaria.
Al publicarse la Norma Técnica Ecológica Estatal NTE-SEGAM-003/2025 en donde catalogó a las ladrilleras como unidades productoras de piezas elaboradas con arcillas, precisó 13 consideraciones, en las cuales, no deberán ubicarse los puntos de elaboración.
Entre ellas, se encuentran: dentro de las zonas urbanas; ubicarse a menos de 300 metros de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero; a una distancia menor de mil metros de vías generales de comunicación como carreteras pavimentadas con transporte continuo de paso o vías ferroviarias; o dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Para operar, deberán destinar como mínimo el 10% de la superficie de su predio para plantar y/o conservar árboles y arbustos de especies nativas de la región; y elaborar una bitácora con información detallada de la producción.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La disposición especificó que, en el caso particular de producción de ladrillo, el aserrín sólo se utilizará en la preparación de la mezcla y no como combustible; y los únicos combustibles permitidos corresponden a gas natural y gas licuado de petróleo (LP).
En zona norte, mayoría de ladrilleras y tiraderos clandestinos: Ecología
La administración municipal ha intensificado los recorridos de inspección y mitigación de riesgos
no te pierdas estas noticias
Gallardo promueve unidad recreativa y mejora viviendas
Redacción
El gobernador realiza una gira de trabajo por el municipio de Alaquines
Declaran al Saucito patrimonio cultural
Rubén Pacheco
Un recorrido por la historia y las acciones de preservación del Cementerio del Saucito, reconocido como patrimonio cultural de San Luis Potosí.