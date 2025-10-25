logo pulso
Habrá sanciones contra funcionarios de la UASLP

IFSE detecta observaciones de 670 millones en la UASLP.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá sanciones contra funcionarios de la UASLP

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), está sujeta a auditorías y que existen observaciones por aproximadamente 670 millones de pesos, derivadas de la negativa de la institución a permitir la revisión de los recursos públicos que recibe.

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del IFSE, recordó que en años anteriores, las auditorías a la universidad generaban hallazgos mucho menores, entre dos y tres millones de pesos, generalmente relacionados con exrectores y administradores.

Sin embargo, a partir de 2023, la UASLP decidió no someterse a nuevas revisiones alegando su autonomía y la existencia de una contraloría interna designada por la propia universidad.

Para evitar la fiscalización, la institución promovió tres amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional, todos desechados por improcedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UASLP es un ente público descentralizado del Estado, por lo que los recursos públicos que recibe, más de 600 millones de pesos, deben ser auditados por el IFSE.

