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Que Gámez aclare si aún cobra en la SGG

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Que Gámez aclare si aún cobra en la SGG
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reviró a las acusaciones del presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Fernando Gámez Macías, contra la contratación por honorarios de Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal del PAN, y lo retó a aclarar si continúa cobrando 32 mil pesos mensuales como director general de la Secretaría General de Gobierno dado a conocer a través de transparencia.

      Galindo sostuvo que los pagos a Dahud Uresti por parte del Ayuntamiento no constituyen una irregularidad, pues aseguró que existe un contrato de honorarios y que el dirigente panista cumple funciones específicas que puede demostrar. Esto, luego de que Gámez anunciara una auditoría especial ante el IFSE, además de posibles denuncias electorales y penales, así como un juicio político para investigar el uso de recursos municipales en esas contrataciones.

      El alcalde afirmó que no tiene inconveniente en que se investiguen la nómina y los contratos del Ayuntamiento, pero exigió que la revisión también alcance al legislador. 

      Incluso, planteó que Gámez podría enfrentar un juicio político, una inhabilitación y una investigación penal si se comprueban irregularidades. 

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      En respuesta a los señalamientos del legislador sobre cuestiones constitucionales, Galindo defendió su preparación profesional y lo retó a debatir jurídicamente. "Porque yo sí soy abogado, tengo dos maestrías y soy candidato a doctor, y sé perfectamente el tema constitucional más que él, y lo reto jurídicamente el día que quiera, a la hora que quiera", declaró. 

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