Que Gámez aclare si aún cobra en la SGG
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reviró a las acusaciones del presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Fernando Gámez Macías, contra la contratación por honorarios de Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal del PAN, y lo retó a aclarar si continúa cobrando 32 mil pesos mensuales como director general de la Secretaría General de Gobierno dado a conocer a través de transparencia.
Galindo sostuvo que los pagos a Dahud Uresti por parte del Ayuntamiento no constituyen una irregularidad, pues aseguró que existe un contrato de honorarios y que el dirigente panista cumple funciones específicas que puede demostrar. Esto, luego de que Gámez anunciara una auditoría especial ante el IFSE, además de posibles denuncias electorales y penales, así como un juicio político para investigar el uso de recursos municipales en esas contrataciones.
El alcalde afirmó que no tiene inconveniente en que se investiguen la nómina y los contratos del Ayuntamiento, pero exigió que la revisión también alcance al legislador.
Incluso, planteó que Gámez podría enfrentar un juicio político, una inhabilitación y una investigación penal si se comprueban irregularidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En respuesta a los señalamientos del legislador sobre cuestiones constitucionales, Galindo defendió su preparación profesional y lo retó a debatir jurídicamente. "Porque yo sí soy abogado, tengo dos maestrías y soy candidato a doctor, y sé perfectamente el tema constitucional más que él, y lo reto jurídicamente el día que quiera, a la hora que quiera", declaró.
no te pierdas estas noticias
Marcha de trabajadores IMSS avanza en avenida Cuauhtémoc
Pulso Online
Un contingente de 200 personas protestó desde Plaza Sendero hasta oficinas centrales en Cuauhtémoc.
Marcha IMSS: Sindicalizados se movilizan en la capital (fotos y video)
Iván Edmundo Rodríguez
Se dirigieron de la carretera 57 al centro de la ciudad, donde otros plantones afectan la vialidad
Tras choque de acusaciones, Galindo lanza reto a Gámez (video)
Rolando Morales
El edil cuestionó la autoridad moral del diputados del PVEM para promover investigaciones