Que Sanjuanico aún tiene vida para rato

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El relleno sanitario de Sanjuanico, calculado para prestar servicios con el Ayuntamiento de la Capital hasta 2051, tiene vida hasta para otras tres décadas, para recibir incluso los residuos de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y otros municipios vecinos, aseguró Horacio Guerra Marroquín, gerente nacional de operaciones de Red Ambiental y Vigue Relleno Sanitario.

De visita en San Luis Potosí y cuestionado acerca de los municipios que han manifestado carecer de sitios de disposición final de basura de recolección urbana, por haber operado con espacios insalubres o porque no cuentan con el sitio idóneo de disposición final, tal y como sucede con Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Zaragoza u otros, Guerra Marroquín informó que se tiene la capacidad para que los ayuntamientos hagan uso de ese relleno sanitario.

Recordó que desde 2007, la empresa ha trabajado con San Luis Potosí para generar los sitios de disposición final, en una acción posterior a la remediación del tiradero a cielo abierto ubicado en Peñasco, que ya se encontraba clausurado cuando ellos llegaron, pero que la alcaldía volvió a utilizar una vez que se quedó sin sitio de disposición final.

Precisó que Sanjuanico es un sitio que cuenta con todas las medidas que exige la norma ambiental para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, cuenta con medidas de mitigación, de aprovechamiento de residuos y de biocombustibles.

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Por ese motivo, dijo, la empresa está en capacidad de trabajar con la capital de San Luis Potosí hasta donde sea necesario y tiene la capacidad de trabajar con los ayuntamientos vecinos en caso de que requieran tirar sus residuos en el espacio generado por la empresa Red Ambiental.