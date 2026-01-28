logo pulso
Quioscos estaban señalizados con cinta: Azuara

La seguridad de los visitantes motiva la reestructuración de las estructuras en el Parque de Morales

Por Rolando Morales

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Quioscos estaban señalizados con cinta: Azuara

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que serán derribados un total de 12 quioscos del Parque de Morales debido a su avanzado deterioro, luego de un incidente en el que una de estas estructuras colapsó y cayó sobre un menor de edad.

Azuara explicó que varios quioscos ya habían sido señalizados con cinta preventiva por representar un riesgo, sin embargo, el uso constante por parte de visitantes, principalmente universitarios, provocó que las restricciones fueran ignoradas y retiradas.

"Lamentablemente quitaron la cinta, se siguieron metiendo, y ocurrió este tema con un niño", señaló.

Indicó que, tras una revisión realizada junto con Protección Civil y en coordinación con el alcalde, se determinó eliminar las estructuras que presentan riesgos estructurales. Los quioscos tienen entre 18 y 20 años de antigüedad y están construidos con materiales como piedra y ladrillo poroso, lo que ha acelerado su deterioro.

Sobre el estado de salud del menor afectado, Azuara informó que se mantiene comunicación con la familia y que, de acuerdo con los estudios médicos realizados, el niño no sufrió lesiones graves, únicamente un golpe.

"Seguimos en contacto con el papá del menor, poniéndonos a sus órdenes y atentos a cualquier situación", agregó.

Informó que los quioscos serán reestructurados en el mismo lugar, sin afectar el arbolado, y que estas acciones no interfieren con el amparo vigente.

