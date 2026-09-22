R. Gallardo, el dueño del tiempo...y del show

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Como sucedió en las tres últimas ediciones, el mandatario estatal celebró la antesala de su quinto informe de actividades arropado por la cúpula verde nacional y sus fieles subalternos, quienes aplaudieron hasta que les ardieron las manos, porque este martes no estuvo presente la base social proveniente de colonias populares.

Aunque la Feria Nacional Potosina (Fenapo) concluyó el mes pasado, la fiesta se extendió hasta el quinto informe del Gobierno del Estado, cuando el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona arribó al Centro de Negocios Potosí, al ritmo de Kickstar My Heart de Motley Crue.

No solo llegó en compañía de su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva e inminente candidata del Verde Ecologista a la gubernatura, sino también por la cúpula oficialista federal, un campeón mundial y un cantante del regional mexicano.

Sin embargo, no fueron personajes de bajo perfil, sino como a él le gustan: que lo hagan destacar y sobresalir como el mandatario más mediático y conocido entre las élites. Estuvieron hombro a hombro el excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez y el cantante Julión Álvarez.

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No bastó la asistencia de estos imanes de popularidad, pues también acudieron creadores de contenido e integrantes de la agrupación musical Los Acosta, quienes actualmente mantienen una pugna interna en la cual inclusive se habla de amenazas de muerte.

La prioridad fue el show, porque acudieron más famosos que políticos de alto nivel. Como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum acudió Josefina Ramírez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Destacó la presencia de Raúl Bolaños Camacho Cué, diputado del Verde y presidente del Congreso de la Unión, pero ni un gobernador tuvo la cortesía de honrar el evento con su presencia. Todos los mandatarios optaron por enviar a sus representantes.

Sus fieles impulsores y protegidos no faltaron, por eso estuvo en primera fila la parvada más importante de la "tucanada": el senador Manuel Velasco Coello, la presidenta nacional Karen Castrejón y el eterno líder Arturo Escobar y Vega.

A nivel municipal pasaron lista todos los municipios que integran la gallardía, y aunque este lunes por la noche no era "el verdadero informe", porque hoy martes se llevará a cabo el "de verdad" en Rioverde, sobresalió la inasistencia del edil capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Si la mitología mexica ubica a Otontecuhtli como el dios del tiempo, en territorio potosino el dueño del tiempo es "El Padrino". Mientras él no llegue a los eventos, protocolos e inauguraciones, todo se detiene, nadie puede ni debe mostrar inconformidad, así lleve horas esperando.

Y así fue: el quinto reporte oficial estaba programado para las 5 de la tarde, pero fiel a su estilo, retrasar actividades, porque aquí no importa el tiempo de los demás, comenzó hasta pasadas las 6.

Y no bastaron dos horas para presentar información a destajo sobre educación, seguridad, infraestructura, empleo, ingresos y todo lo que pudo recopilar la Coordinación de Comunicación Social, porque el líder de la gallardía presumió que su gobierno da para recrear una serie de 50 capítulos de Netflix.

Finalmente llegó el momento esperado: el mensaje político anunciado con antelación y no hubo sorpresas, sino el adelanto de una guerra política por mantenerse durante varios sexenios más.

A sus detractores y opositores Gallardo les recriminó la utilización de "golpes bajos" y falsos escenarios de inseguridad y corrupción contra su administración, su partido y su familia, pero asumió que, en las elecciones del 2027 la gallardía "no dará un paso atrás" y demostrará de qué "estamos hechos".

"No me va a causar mayor placer que verlos derrotados en este 2027, a causa de sus propios errores", espetó ante la multitud que aplaudió su arenga mientras anunciaba nuevos proyectos.

Así fue como concluyó una edición más del performance anual del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona: el dueño del tiempo...y del show.