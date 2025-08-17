Ratifica el TEPJF la sanción a juez electo

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó parcialmente la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), cuyo fallo multó a Miguel Gutiérrez Ortiz, candidato a Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por actos anticipados de campaña.

En la resolución de tribunal local, se aprobó una sanción de 200 unidades de medida y actualización (UMA) vigente, equivalente a 22 mil 628 pesos.

Inconforme con la multa, Gutiérrez Ortiz presentó el juicio general radicado en el expediente SMJG-65/2025 ante el órgano jurisdiccional federal, el cual mantuvo el sentido del caso, pero modificó la individualización de la sanción.

Por ello, ordenó al TEE emitir una nueva sentencia, en la que realice un nuevo análisis, tomando en consideración que la candidatura no es reincidente, en los términos precisados en la determinación.

Tras valorar el asunto relacionado con promoverse en un evento en el municipio de Mexquitic de Carmona y pagar publicidad en Facebook, la multa se redujo 50 por ciento, pues decidió que solo pagará 100 UMA, es decir, 11 mil 314 pesos.

Para dar cumplimiento a la ejecutoria de la Sala Regional Monterrey, el otrora candidato fue emplazado a depositar dicha cantidad en un término de 10 días.