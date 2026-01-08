Reanuda flujo de agua acueducto de El Realito
Informa el Interapas que se llevan a cabo análisis de la calidad del líquido para su consumo
Tras la detección del reinicio del flujo de agua desde el sistema El Realito la noche del martes, el organismo operador Interapas inició análisis de calidad para verificar, si el líquido es apto para consumo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
El laboratorio del organismo lleva a cabo muestreos en los tanques Filtros, Cordillera, Tangamanga, Termales y Hostal, con el propósito de confirmar que el agua cumpla con los parámetros marcados por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021.
Interapas advirtió que el restablecimiento total del servicio, podría tardar entre 24 y 48 horas, ya que el retorno del suministro depende de la ubicación de los hogares y de la presión que logre recuperarse en la red.
Esta fue la primera ocasión del año en que El Realito suspendió el envío de agua, una falla que se prolongó durante cinco días.
El organismo informó que mantendrá vigilancia permanente sobre el sistema e irá actualizando la situación mediante sus canales oficiales.
