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Reanudan servicios de Plataforma Estatal de Transparencia

La CEGAIP informó que la suspensión se debió a migración y actualización del sistema

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 16, 2026 11:04 a.m.
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Reanudan servicios de Plataforma Estatal de Transparencia
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      Once días permaneció fuera de servicio la Plataforma Estatal de Transparencia de San Luis Potosí. El sistema volvió a operar este viernes 16 de octubre, después de que la suspensión obligara a modificar el calendario para que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones de publicación de información.

      El nuevo plazo vence el 26 de octubre, según el acuerdo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) publicado el pasado 13 de octubre. La fecha anterior tuvo que recorrerse debido a que, durante la interrupción, no era posible realizar las operaciones en el sistema.

      La plataforma dejó de funcionar el 5 de octubre. La CEGAIP atribuyó la suspensión a trabajos de migración, actualización y adecuación, pero el comunicado con el que anunció la reanudación no detalla qué necesidades técnicas requirieron mantener el servicio interrumpido durante 11 días.

      Con la reapertura, las instituciones pueden continuar con la carga y actualización de sus datos, mientras que la ciudadanía vuelve a tener disponible esta herramienta para consultar información pública. La fecha límite del 26 de octubre se mantiene, pese a que el sistema reanudó operaciones antes del día 19, fecha que se había previsto anteriormente en el contexto de la suspensión.

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      La interrupción se produjo durante el proceso de extinción de la CEGAIP, derivado de la reforma constitucional publicada el 1 de abril de 2026. Aunque el servicio ya fue restablecido, las instituciones siguen obligadas a cumplir con sus disposiciones de transparencia dentro del plazo establecido.


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