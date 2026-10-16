Gala Montes exhibe doloroso mensaje que su madre le escribió

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Gala Montes hace catarsis con nueva música, la cantante y actriz revela más detalles sobre la difícil situación con su madre Crista Montes, quien manejó su carrera como actriz cuando era una niña, y con quien actualmente está distanciada.

Distanciamiento familiar y denuncias públicas

Tras el distanciamiento con su madre, expuesto hace un par de años, previo a su entrada a "La casa de los famosos México", Montes también se ha distanciado de su hermana y su sobrina; públicamente ha hablado sobre su consumo de mariguana, lo que la ha puesto en el centro de la polémica por ciertos comportamientos y declaraciones.

La actriz hizo público el distanciamiento con su madre el 9 de julio de 2024, durante una transmisión en vivo en redes sociales, la controversia surgió luego de que Crista ofreciera una entrevista a la revista TVNotas, en la que aseguró que su hija la había despedido injustamente como su representante.

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En respuesta, Gala denunció presuntos episodios de manipulación, violencia, extorsión y despojo económico que, según su testimonio, habría vivido desde niña; aunque desde 2024 habló de la explotación laboral que habría experimentado desde los seis años, fue hasta el 9 de septiembre de 2026 cuando llamó directamente a su madre "explotadora infantil", y lo hizo mediante una publicación en redes sociales en la que reclamó: "YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL".

Mensaje doloroso y proyecto musical

En medio de este prolongado conflicto familiar, la actriz también lanzó el proyecto musical "La hija de Nadie", cuya portada incluye una fotografía de su infancia en la que aparece recortado simbólicamente el rostro de su madre.

Gala Montes compartió en Instagram una fotografía que contiene un mensaje que, según expuso, le escribió su madre, Crista Montes, cuando era niña.

La actriz habló del dolor que le provoca recordar esas palabras y explicó que su nuevo proyecto musical, "La Hija de Nadie", busca acompañar a quienes han sentido que no pertenecen a ningún lugar.

La imagen muestra una fotografía de la infancia de Gala utilizando una peluca, junto a un texto atribuido a su madre se lee: "Niña en vez de ir a la escuela te llevaron a sacar fotos. Pareces prostituta en vez de niña".

Junto a la publicación, la actriz reconoció que intentó grabar un video para explicar lo que sentía, pero no pudo hacerlo debido a la emoción que le provocó recordar el episodio.

"Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar sin embargo mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto", expresó.

La publicación también sirvió para presentar el sentido personal de su nuevo disco, "La Hija de Nadie", un proyecto con el que busca conectar con personas que han atravesado experiencias dolorosas y que, en algún momento, han sentido que no tienen un lugar al cual pertenecer.

"Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen", escribió la actriz, antes de compartir un mensaje de apoyo para quienes han vivido situaciones difíciles durante su infancia.

"Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó. Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo", añadió.

Gala también reflexionó sobre la posibilidad de construir una historia distinta a partir de las experiencias dolorosas, sin permitir que estas definan por completo el futuro.

"Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra. Y si nadie te lo ha dicho hoy, aquí estoy para recordártelo: no estás solo, no estás sola. Aquí también hay un lugar para ti", manifestó.

Finalmente, la actriz dio la bienvenida a sus seguidores a esta nueva etapa musical con un mensaje que resume el propósito emocional del proyecto: "Y bueno, quiero darles la bienvenida a La Hija de Nadie. Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno".

Gala estuvo en el centro de la polémica hace unas semanas cuando entró a "La casa de los famosos México" casi en su parte final, su extraño comportamiento dio de qué hablar, sobre todo cuando pidió su salida del reality a las pocas horas de haber ingresado.