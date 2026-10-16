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Gallardo da por "arregladas" quejas de personal médico

Alegó que desde el miércoles el Gobierno del Estado como intermediario entre ellos y el IMSS-Bienestar

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 12:54 p.m.
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      Después de las manifestaciones de personal enfermería y médico de los Hospitales General de Soledad y del Niño y la Mujer, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que las movilizaciones fueron "arregladas", porque previamente se establecieron acuerdos las y los inconformes.

      En entrevista, alegó que desde el miércoles el Gobierno del Estado como intermediario entre ellos y el IMSS-Bienestar, generó los mismos acuerdos que, con el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto".

      Por lo tanto, Gallardo Cardona justificó que las protestas se llevaron a cabo de forma pacífica, porque ya estaban "arregladas" entre los empleados de ambos nosocomios y no podían suspenderlas.

      "Garantizar que la federación cumpla con el acuerdo que hizo con ellos, y ahí el estado va apoyar para que la federación les cumpla", externó el mandatario estatal.

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      Estimó que, entre 15 días y tres semanas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitaría la entidad potosina, en cuyo encuentro se revisará la situación en que operan los hospitales gubernamentales.

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