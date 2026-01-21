Rechazo a alza en transporte se politizó: Martínez Acosta

El aumento de la tarifa del transporte urbano a 13.50 pesos abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno del Estado y colectivos ciudadanos que han convocado a manifestaciones en la ciudad de San Luis Potosí.

En respuesta, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, sostuvo que las protestas no resolverán el problema y advirtió que detrás de varias de ellas existen intereses políticos, en un contexto previo al próximo proceso electoral de 2027.

La funcionaria afirmó que su postura es privilegiar el diálogo y el acercamiento directo con los inconformes, pero no mediante movilizaciones que, dijo, solo generan caos en la ciudad capital.

Aseguró que la SCT está abierta a escuchar a colectivos y asociaciones para conocer la afectación que enfrentan, aunque insistió en que muchos movimientos responden a agendas partidistas y no a demandas genuinas de la ciudadanía. "Todo el mundo está aprovechando para que cualquier situación pueda manejarse con fines políticos", señaló al descartar una modificación en la tarifa.

En defensa del ajuste tarifario, Martínez Acosta argumentó que San Luis Potosí es la única entidad del país que ofrece transporte gratuito a través de cuatro líneas del sistema MetroRed, donde se han realizado más de 20 millones de viajes sin costo.