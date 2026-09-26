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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Reclusorio femenil, sede de encuentro futbolístico

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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      En el Centro de Reinserción Social La Pila, donde los muros marcan los límites de la vida cotidiana, este jueves el balón marcó otros límites: cerca de 200 mujeres se habían reunido alrededor de una cancha para recibir a un equipo que no conocían.

      Algunas miraban con curiosidad; otras saludaban, hacían bromas y esperaban el momento de entrar a la cancha. Del otro lado estaban las Reporteras FC: periodistas, amigas y conocidas que, por primera vez, llegaban a ese lugar no para cubrir una historia, sino para jugarla.

      Había nervios. Para algunas era la primera vez que cruzaban las puertas de un centro penitenciario; para otras, aunque ya habían recorrido esos mismos pasillos por trabajo, aquella visita era distinta. Esta vez no llevaban cámaras ni celulares. Llevaban uniforme, tenis y un balón.

      Las mujeres privadas de la libertad serían las locales. Ellas, las visitantes. Y aunque los muros seguían rodeando la cancha, durante los dos tiempos hubo algo que consiguió hacerlos menos presentes: el futbol.

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      Reporteras FC nació hace poco más de un año, cuando un grupo de mujeres que coincidía todos los días en coberturas periodísticas decidió encontrarse también fuera del trabajo para jugar. Después llegaron las amigas y familiares. Lo que comenzó como una forma de hacer deporte y convivir terminó convirtiéndose en un espacio construido por mujeres y para mujeres.

      Esta vez, ese espacio llegó hasta La Pila.

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