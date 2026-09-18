Recolectores de basura bloquean Periférico Ote.

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Recolectores de basura que prestan el servicio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, bloquearon la tarde del miércoles el Periférico Oriente, a la altura del acceso a la colonia La Virgen, en protesta por la utilización de un predio cercano para el depósito de residuos que ha generado afectaciones e inconformidad entre la ciudadanía.

La manifestación ocurrió luego de que habitantes de la comunidad Cándido Navarro impidieran que los recolectores depositaran los residuos en un terreno de la zona, adelante del Rancho Don Kiro, lo que motivó a otro grupo de prestadores del servicio a cerrar la vialidad para exigir la liberación de uno de sus compañeros.

Aunque el gobierno municipal ha informado que, tras el cierre del anterior tiradero de El Zapote, se han buscado alternativas de gestión ambiental y espacios temporales, el proceso de reubicación ha atravesado distintas etapas, como el paso por Valle de la Palma y posteriormente por Cándido Navarro, lo que ha generado inconformidades vecinales en diversos sectores debido a la falta de un sitio consolidado de disposición final.

Los prestadores del servicio afirmaron que ellos únicamente realizan la recolección y que para operar cubren un permiso ante el Ayuntamiento, además de pagar entre 100 y 120 pesos por cada ingreso al lugar donde depositan los residuos sólidos urbanos.

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Ante esta situación, los manifestantes demandaron a la Dirección de Ecología Municipal respuestas claras y mesas de diálogo para definir un espacio definitivo, señalando que la falta de certeza afecta tanto su economía como a los habitantes que dependen del retiro diario de basura en colonias de la periferia y la zona centro.