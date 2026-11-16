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Recuerdan a ciclistas muertos en accidente

Colectivos demandan mejores condiciones para quienes no usan autos

Por Rolando Morales

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Recuerdan a ciclistas muertos en accidente
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      Colectivos ciclistas y organizaciones de movilidad realizaron este domingo una rodada en memoria de las víctimas de siniestros viales, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, para exigir infraestructura segura y visibilizar la violencia vial que, señalaron, continúa cobrando vidas en San Luis Potosí. 

      Luis González Lira, integrante del colectivo Vida Sobre Ruedas, señaló que la reciente muerte de ciclistas refleja una problemática recurrente relacionada con las condiciones de circulación de los vehículos de transporte de personal que operan en la Zona Industrial. 

      Indicó que existe indignación entre la comunidad ciclista porque, pese a los fallecimientos, no se han atendido las condiciones que ponen en riesgo a quienes utilizan medios de movilidad distintos al automóvil. 

      Cuestionó que las vialidades privilegien la velocidad de los vehículos motorizados y no contemplen espacios protegidos para peatones, ciclistas y usuarios de scooters, patinetas o patines. 

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      También señaló que, aunque el derecho a la movilidad segura está reconocido constitucionalmente y existen disposiciones como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-004-SEDATU-2023, estas no se reflejan en la infraestructura de la ciudad.

      Por su parte, Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP, informó que la rodada reunió a integrantes de distintas organizaciones, entre ellas Derechos Urbanos, Bofosteam, además de otros colectivos. 

      Explicó que el recorrido fue trazado por avenidas con altos índices de siniestralidad y contempló paradas conmemorativas frente a The Park, donde se colocó una bicicleta blanca en memoria de uno de los ciclistas fallecidos, así como en la glorieta del Distribuidor Juárez, señalada como una zona conflictiva para peatones 

      y ciclistas.

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