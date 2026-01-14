Recuperan predio invadido en Maravillas

Los desconocidos que invadieron el predio del Camino a Maravillas en la capital potosina, desalojaron el lugar que ocupaban desde el jueves pasado, luego de que los propietarios que lo reclamaron, documentaron una serie de irregularidades cometidas por un notario público y que derivaron en claves catastrales expedidas por la alcaldía de la capital aproximadamente en 2017.

La restitución de la propiedad se desarrolló en presencia de un notario público que dio fe de los hechos y de la documentación de los afectados, en presencia de elementos de la Policía de Métodos de Investigación, dado que existe una denuncia por la invasión de tierras que desde el jueves pasado procesaba el Ministerio Público.

Una vez que el Ministerio Público documentó las actas notariales y los antecedentes registrales del predio, ordenó la restitución de la propiedad como medida cautelar, sin encontrar oposición de los invasores, quienes por lo pronto retiraron al vigilante que se encontraba en el lugar con una caseta improvisada por lonas y una estructura metálica.

El notario público dio fe de las condiciones administrativas, el estado de la propiedad del predio y de las condiciones de su radicación en el Instituto Registral y Catastral y hasta de la huida del vigilante que dejaron a cargo, quien ya se encontraba en el sitio.