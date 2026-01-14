logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Fotogalería

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recuperan predio invadido en Maravillas

Apoya FGE y notario la reposición de la propiedad

Por Martín Rodríguez

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan predio invadido en Maravillas

Los desconocidos que invadieron el predio del Camino a Maravillas en la capital potosina, desalojaron el lugar que ocupaban desde el jueves pasado, luego de que los propietarios que lo reclamaron, documentaron una serie de irregularidades cometidas por un notario público y que derivaron en claves catastrales expedidas por la alcaldía de la capital aproximadamente en 2017.

La restitución de la propiedad se desarrolló en presencia de un notario público que dio fe de los hechos y de la documentación de los afectados, en presencia de elementos de la Policía de Métodos de Investigación, dado que existe una denuncia por la invasión de tierras que desde el jueves pasado procesaba el Ministerio Público.

Una vez que el Ministerio Público documentó las actas notariales y los antecedentes registrales del predio, ordenó la restitución de la propiedad como medida cautelar, sin encontrar oposición de los invasores, quienes por lo pronto retiraron al vigilante que se encontraba en el lugar con una caseta improvisada por lonas y una estructura metálica. 

LEA TAMBIÉN

Denuncian invasión de 10 h en el camino a Maravillas

Afectados señalan que desconocidos ocuparon predio de manera ilegal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El notario público dio fe de las condiciones administrativas, el estado de la propiedad del predio y de las condiciones de su radicación en el Instituto Registral y Catastral y hasta de la huida del vigilante que dejaron a cargo, quien ya se encontraba en el sitio.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso no tiene dinero para consultas
Congreso no tiene dinero para consultas

Congreso no tiene dinero para consultas

SLP

Jaime Hernández

Admite el Legislativo ante la SCJN no disponer de recursos para cumplir sentencia de 2022

Recuperan predio invadido en Maravillas
Recuperan predio invadido en Maravillas

Recuperan predio invadido en Maravillas

SLP

Martín Rodríguez

Apoya FGE y notario la reposición de la propiedad

Disminuyen diagnósticos de depresión en la entidad
Disminuyen diagnósticos de depresión en la entidad

Disminuyen diagnósticos de depresión en la entidad

SLP

Rolando Morales

Cumple alcalde Galindo y entrega vialidad en la colonia Constitución
Cumple alcalde Galindo y entrega vialidad en la colonia Constitución

Cumple alcalde Galindo y entrega vialidad en la colonia Constitución

SLP

Redacción

El edil inauguró la rehabilitación de la calle Grito de Dolores