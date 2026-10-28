Recursos legales atrasan definición sobre menores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los recursos legales y juicios de amparo interpuestos durante las disputas familiares retrasan la resolución de casos de custodia, convivencia con menores y pensiones alimenticias, explicó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí.

La magistrada señaló que algunos expedientes permanecen sin una resolución definitiva porque las partes inconformes recurren las determinaciones judiciales. Como ejemplo, mencionó los casos en que uno de los progenitores solicita establecer un régimen de convivencia y la contraparte impugna la decisión, lo que prolonga el procedimiento.

Ante estos casos, afirmó que mantiene coordinación con los jueces familiares para agilizar la atención de los expedientes. Incluso, indicó que algunos juzgadores han dialogado con las partes involucradas para destrabar asuntos que llevaban tiempo sin avanzar.

Zarazúa Martínez sostuvo que, aunque existen limitaciones de personal en algunas áreas, en materia familiar se busca ajustar los recursos disponibles debido a la complejidad de estos conflictos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También planteó la necesidad de recurrir más a la mediación y la conciliación, especialmente para proteger el interés de niñas, niños y adolescentes.

La titular del Poder Judicial agregó que también se trabaja para agilizar los asuntos que llegan a segunda instancia y que el concurso para secretarios de acuerdos podría contribuir a reducir los tiempos de atención.