Reducción del ciclo escolar implica más gastos

El posible recorte del ciclo escolar 2025-2026 anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría representar un gasto adicional para cientos de familias potosinas, ante la necesidad de inscribir a niñas, niños y adolescentes en campamentos de verano o talleres de regularización académica durante un periodo vacacional más extenso.

Actualmente, en San Luis Potosí los costos de campamentos recreativos y deportivos oscilan entre los mil y hasta los cinco mil pesos por semana, dependiendo de las actividades, horarios y servicios incluidos. En algunos casos, los programas especializados o con actividades fuera de la ciudad pueden superar los 20 mil pesos por periodos completos de verano.

A la par, centros de apoyo académico y regularización ya comienzan a promocionar cursos intensivos para reforzar materias como matemáticas, lectura e inglés, especialmente para estudiantes de primaria y secundaria. Los costos de estos talleres van desde los 800 hasta los 3 mil pesos mensuales, según la frecuencia de clases y el nivel educativo.

Padres de familia consultados señalaron que el eventual adelanto del fin de clases podría complicar la organización familiar, principalmente para quienes trabajan jornadas completas y deben buscar alternativas de cuidado o actividades formativas para sus hijos durante más tiempo del habitual.

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Además del impacto económico, docentes y especialistas han advertido que una reducción en los días efectivos de clases podría incrementar la demanda de asesorías particulares y cursos de reforzamiento académico, especialmente entre estudiantes con rezago educativo o próximos a cambios de nivel escolar.

En redes sociales, el anuncio sobre el ajuste al calendario escolar ha generado debate entre quienes consideran positivo ampliar las vacaciones por las altas temperaturas y quienes cuestionan las repercusiones académicas y económicas que podría generar para las familias mexicanas.