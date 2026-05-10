Potosinos prefieren comprar unidades versátiles y económicas
El crecimiento histórico en la venta de vehículos ligeros en México, también refleja un cambio en las preferencias de los consumidores potosinos, quienes cada vez buscan unidades más versátiles, económicas y adaptadas tanto al uso familiar como laboral, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante abril, el sector automotriz, alcanzó la comercialización de 118 mil 859 unidades a nivel nacional, convirtiéndose en el mejor mes registrado para la industria y representando un incremento del 8.6 por ciento. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, las ventas ya superan las 532 mil unidades, considerando también a empresas que no reportan directamente al organismo estadístico.
En agencias y distribuidoras de San Luis Potosí, la tendencia apunta a una mayor demanda de camionetas compactas, SUVs y vehículos ligeros que ofrecen ahorro de combustible y mensualidades accesibles. La llegada de nuevas marcas al mercado también ha ampliado el abanico de opciones para los compradores, principalmente en segmentos de gama media y vehículos con equipamiento tecnológico.
Otro de los cambios visibles en el mercado es el interés creciente por unidades híbridas y eléctricas, especialmente entre consumidores jóvenes y familias que buscan reducir gastos de gasolina. Aunque los vehículos tradicionales continúan dominando las ventas, la transición hacia nuevas tecnologías comienza a tomar fuerza entre automovilistas potosinos.
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A nivel nacional, las marcas de origen chino han ganado presencia en los últimos años gracias a precios competitivos y mayor oferta de modelos; sin embargo, las armadoras tradicionales todavía conservan buena parte de la preferencia de los consumidores, particularmente por temas de confianza, refacciones y servicio postventa.
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