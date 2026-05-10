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Reportan una fuga en la avenida Universidad

Por Flor Martínez

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan una fuga en la avenida Universidad

Una considerable fuga de agua potable se registró este sábado sobre la avenida Universidad, a un costado del Templo de San José, donde el derrame se extendió por varios metros de esta vialidad del Centro Histórico.

El agua provocó encharcamientos en un tramo de la avenida y, pese a la gran cantidad del líquido desperdiciado, hasta la tarde de ese día no se había observado la intervención de la autoridad correspondiente, aunque se esperaba que el problema fuera atendido en el transcurso de la jornada.

De acuerdo con testimonios de personas de la zona, la fuga habría comenzado durante la madrugada o en las primeras horas del sábado, ya que el agua aún lucía reciente. Habitantes lamentaron el desperdicio, especialmente cuando en otros sectores de la ciudad persisten problemas de desabasto.

El derrame cubrió gran parte de la orilla de la banqueta y también se dirigía hacia dos pozos de visita ubicados en el sector.

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Debido al constante paso de vehículos, el agua comenzó a adquirir una tonalidad café por la mezcla con tierra y residuos del asfalto.

La fuga se extendía desde el templo antes mencionado y se encontraba a pocos metros de alcanzar la esquina de avenida Universidad y avenida Constitución.

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