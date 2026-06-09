SCJN debe pronunciarse contra "Ley Serrano": Galindo

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El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse a favor de la desaparición de la llamada "Ley Serrano", al afirmar que representa un atentado contra la libertad de expresión y abre la puerta a la criminalización de periodistas, comunicadores y ciudadanos por la difusión de contenidos en redes sociales.

Las declaraciones del edil se dieron al ser cuestionado sobre la reciente liberación de Eréndira Reyes Aguillón y de Alejandra Hermosillo, coordinadora municipal de Imagen Urbana, quienes enfrentaban un proceso judicial por la presunta difusión de un video y audios manipulados mediante Inteligencia Artificial (IA). Galindo sostuvo que ambas nunca debieron haber sido encarceladas y calificó el uso del derecho penal en este tipo de casos como una medida extrema.

"El derecho penal es el más agresivo y contundente de los derechos. Cuando suceden cosas de este tipo es lo último que se debe utilizar porque es un atentado directo a la libertad de expresión", señaló. Añadió que, bajo los alcances de esa legislación, cualquier creador de contenido, periodista, reportero o incluso un ciudadano común podría enfrentar consecuencias penales por compartir información.

El presidente municipal advirtió además que la combinación de ese tipo penal con la figura de la prisión preventiva puede derivar en privaciones de la libertad injustificadas. "Cualquiera se puede quedar ahí tres meses por compartir un video que a alguien no le gusta", expresó. Aunque celebró que ambas mujeres hayan recuperado su libertad, sostuvo que habría sido preferible que nunca hubieran ingresado a prisión.

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Galindo afirmó que el caso trasciende el ámbito local y tiene implicaciones nacionales, al recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción ante la Suprema Corte para impugnar la legislación. A su juicio, ello demuestra que existen preocupaciones fundadas sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de su aplicación.

Respecto a la situación laboral de Alejandra Hermosillo dentro del Ayuntamiento, el alcalde confirmó que continuará al frente de la Coordinación de Imagen Urbana. Indicó que la funcionaria no ha sido encontrada culpable de ningún delito y que, mientras continúa el proceso judicial correspondiente, ya se reincorporó a sus actividades en la administración municipal.