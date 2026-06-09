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"No tenemos relación con criminales", dice Sheinbaum y recuerda a García Luna

Se revelan irregularidades en compras de equipo de seguridad a precios inflados durante la gestión de Felipe Calderón

Por El Universal

Junio 09, 2026 11:04 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo/El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo/El Universal

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno nunca establecería relación con grupos criminales.

      Esto, al recordar que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue condenado por asociarse con el Cártel de Sinaloa. 

      "Se asociaron con el Cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos. Jamás, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco", señaló.

      Durante la conferencia matutina de este martes 9 de junio, la Mandataria federal recordó que la administración de Felipe Calderón fue la violenta, con homicidios y "más dolor" para el pueblo de México porque declararon la guerra contra el narco y se asociaron con un cártel y "hay suficientes pruebas para confirmar esto".

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      La Jefa del Ejecutivo también acusó al exfuncionario de utilizar recursos públicos para adquirir equipo de seguridad importados a precios muy altos, desde cámaras hasta equipos para espionaje. Aseguró que García Luna montó empresas privadas y gobiernos estatales le compraban directamente.

      "Cuando se hace la investigación, resulta que el equipo o nunca llegó o estaba el triple o al cuádruple o al quíntuple de precio. Es decir, había corrupción en esta venta. Estas pruebas ya no se usaron en el juicio de García Luna que lo vincula con el narcotráfico en Estados Unidos. Ya no fueron parte de la investigación, pero sí son parte de investigaciones en la Fiscalía General de la República y de investigaciones de la UIF", explicó.

      En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que García Luna no terminó su "contubernio con el poder y los grupos delictivos" en 2012, sino hasta el 2018, e incluso, dijo, en algunos casos de contratos que siguieron después sin que lo conocieran las dependencias.

      "Se denunció ante la Fiscalía General de la República (...) la resolución que saca la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que en efecto, durante el periodo de Peña Nieto se compraron equipos a las empresas de García Luna a precios muy altos y otras investigaciones relacionadas con esto", detalló.

      La mandataria federal explicó que actualmente, si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detecta algún caso similar, se frena antes de que ocurra, se toman medidas y se presentan pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Explicó que los recursos que se ahorran, se destinan para programas del Bienestar, inversión pública y operativa.

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      "En nuestro gobierno, cuando se encuentra que hay un caso, se presume un caso de inmediato se investiga y se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y hay varios casos que hemos señalado aquí en la mañanera y van a seguir la investigación de muchos casos que trae la Fiscalía que siguen su proceso de investigación", dijo al acusar una campaña de difamación contra su administración.

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