Espera Guajardo igualdad de condiciones en proceso del PAN

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El diputado local Rubén Guajardo Barrera reconoció que la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, cuenta con una mayor exposición mediática y política por ser presidenta del partido y senadora de la República, aunque afirmó que confía en que el proceso interno rumbo a 2027 se resolverá mediante encuestas ciudadanas y no por decisiones de la dirigencia.

En entrevista con Pulso Online, Guajardo confirmó que ya está registrado para participar en el proceso mediante el cual Acción Nacional definirá a quien encabezará la coordinación rumbo a la alcaldía de San Luis Potosí, una posición que podría convertirse posteriormente en candidatura formal.

El legislador fue cuestionado sobre el evento realizado el sábado por el Comité Directivo Estatal del PAN, donde la senadora Verónica Rodríguez manifestó públicamente su intención de competir por la capital potosina. En respuesta, señaló que la propia dirigente anunció que solicitará licencia a la presidencia estatal del partido para participar en igualdad de circunstancias.

"También en la misma entrevista mencionó que a la brevedad estará solicitando licencia al Comité Ejecutivo Estatal para que todos estemos en igualdad de circunstancias", señaló.

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Guajardo admitió que Rodríguez Hernández tiene ventajas derivadas de los cargos que actualmente ocupa, pero consideró que el método de selección anunciado por la dirigencia nacional puede equilibrar la competencia.

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"Indiscutiblemente ella es presidenta del PAN y senadora, trae margen mediático y político, pero creo que en el momento en que no es una elección interna a militantes y esto se va a abrir con una encuesta a la ciudadanía, nos pone en igualdad de circunstancias", afirmó.

El diputado sostuvo que la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero ha dejado claro que las candidaturas se definirán con base en mediciones y competitividad electoral, por lo que descartó pronunciarse sobre un posible favoritismo dentro del partido.

Durante la entrevista, Guajardo también confirmó que fue uno de los primeros panistas en registrarse en la plataforma abierta por el partido y aseguró que mantendrá sus aspiraciones para la capital potosina.

Respecto al acto del fin de semana, explicó que formó parte de una estrategia nacional impulsada por el PAN para iniciar formalmente la ruta hacia las elecciones de 2027, mediante la instalación simbólica de relojes con cuenta regresiva en los comités estatales del país.