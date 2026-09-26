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Proponen ajustes a la elección judicial

Tras detectar el Ceepac vacíos en el proceso 2025

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Proponen ajustes a la elección judicial
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      La primera elección de personas juzgadoras en San Luis Potosí dejó vacíos en las reglas y problemas operativos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) busca corregir antes del proceso de 2030.

      Propuestas del Ceepac para corregir la elección judicial

      El organismo aprobó este viernes propuestas para modificar la legislación electoral y definir procedimientos que durante 2025 no quedaron suficientemente establecidos.

      Uno de los principales ajustes está relacionado con las candidaturas. La propuesta contempla establecer expresamente su registro, así como mecanismos para que el Poder Legislativo entregue expedientes, documentación y listas en los tiempos requeridos. También se plantea permitir modificaciones para garantizar la paridad y fijar como límite para sustituir candidaturas tres días antes de iniciar la impresión de las boletas.

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      Cambios en comités y cómputos electorales

      Los Comités de Evaluación también tendrían una temporalidad más clara. El Ceepac propone que permanezcan activos hasta la conclusión del proceso electoral, incluso después de integrar las listas, para atender impugnaciones, sentencias, sustituciones o aclaraciones. Durante 2025, la entrega de expedientes generó dificultades cuando tribunales locales y federales solicitaron información sobre las candidaturas.

      La propuesta incluye además reglas específicas para el Consejo General y los cómputos. En los asuntos de la elección judicial participarían las siete consejerías y la Secretaría Ejecutiva, sin las representaciones de partidos ni del Poder Legislativo; mientras que los votos de estos comicios serían contabilizados posteriormente por los órganos electorales. Si coinciden con elecciones municipales, primero se realizaría el cómputo de ayuntamientos y después el judicial.

      Las modificaciones serán enviadas al Congreso del Estado para su análisis y el organismo electoral presentará también una iniciativa de reforma a la Constitución local y la Ley Electoral.

      La consejera Graciela Díaz explicó que el documento surgió de una revisión iniciada en octubre.

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