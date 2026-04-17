Refuerzan vigilancia ambiental en La Pila

La disposición irregular de residuos, presuntamente peligrosos, en las inmediaciones de la delegación La Pila encendió alertas en el Ayuntamiento de la capital, luego de detectarse actividades vinculadas con empresas que estarían incumpliendo la normativa ambiental.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que recientemente se registró la detención de un operador de tractocamión sorprendido mientras realizaba descargas ilegales en esa zona, lo que evidenció la presencia de prácticas indebidas en el manejo de desechos industriales.

El edil señaló que algunos de estos residuos podrían ser de carácter tóxico, por lo que instruyó a la Dirección de Ecología municipal a reforzar la vigilancia, incrementar las inspecciones y aplicar sanciones severas contra quienes resulten responsables de contaminar el entorno.

Indicó que, si bien la mayoría de las empresas instaladas en la Zona Industrial cumplen con sus obligaciones, existen casos aislados que han incurrido en estas prácticas, lo que obliga a fortalecer las acciones de supervisión, particularmente en puntos vulnerables como La Pila.

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Galindo Ceballos añadió que la delegada de La Pila, Daniela Cid, ha dado seguimiento cercano a esta problemática y ha sido clave al alertar al Ayuntamiento sobre los tiraderos clandestinos, lo que permitió activar

medidas para contener el impacto ambiental y prevenir nuevos incidentes.