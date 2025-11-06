Regular uso de IA no atenta contra libertad de expresión: Serrano

Héctor Serrano Cortés, diputado local, afirmó que la iniciativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA), no es una amenaza a la libertad de expresión y que, en su discusión, se abrirán los espacios a todos los sectores de la sociedad interesados en el tema.

“No es una iniciativa que frene las libertades; soy el primero en encauzar estas libertades. No faltará quien interprete la iniciativa de forma incorrecta y esté detrás de la elaboración de un video que altera la realidad, que es eso en lo que no estamos de acuerdo”, dijo el legislador en entrevista.

Afirmó que en esta iniciativa se está actuando “de muy buena fe para evitar que se generen condiciones de pánico social. No estamos en este momento, para subirle a esquemas que pudieran provocar. No preocupa que se genere una percepción equivocada de lo que realmente se está viviendo en el estado”.

Serrano Cortés recordó que cuando presentó la iniciativa en la tribuna del Pleno del Congreso, subrayó que el tema debía pasar por las comisiones legislativas “para que ahí se valorara, se ponderara y se discutiera con todas las y los comunicadores que pudieran estar preocupados y que no debieran estarlo, porque, insisto, la iniciativa no atenta contra la libertad de expresión”.

El entrevistado mencionó que él mismo es dueño de un medio de comunicación, por lo que, “evidentemente, estoy a favor de la libertad de expresión y de que se garantice este derecho en San Luis Potosí”.