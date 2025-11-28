Rehabilita Interapas colector de El Aguaje

Después de constantes inconformidades y malestar por parte de vecinos del sur de la capital debido a derrames de aguas negras, olores fétidos y riesgo sanitario en la zona, el Interapas concluyó la rehabilitación del colector “El Aguaje”, infraestructura que había sido señalada desde hace tiempo como una de las más deterioradas y con afectaciones recurrentes.

La obra consistió en la sustitución de 130 metros lineales de tubería PEAD de 30 pulgadas en Cerrada de Alhelí, hasta el bulevar Antonio Rocha Cordero. Con esto, se busca reducir los brotes de aguas residuales que afectaban tanto a peatones como a viviendas cercanas, un reclamo que habitantes habían sostenido durante meses ante la falta de atención.

El colector es uno de los principales conductores de descargas en la zona sur, ya que recibe el flujo sanitario proveniente de las colonias Progreso, Nuevo Progreso, 6 de Junio y Simón Díaz.

Su deterioro generó riesgo de colapsos y filtraciones que, según testimonios vecinales, llegaban a invadir la vía pública y patios domésticos en temporada de lluvias.

Además de la tubería troncal, también se rehabilitó el drenaje en el mismo tramo, con beneficio directo para al menos 230 viviendas dentro de El Aguaje.

Con esta intervención, el organismo operador asegura que se estabilizará el flujo y se evitarán fugas que durante años fueron motivo de queja constante.

Interapas atribuyó la posibilidad de ejecutar la obra al incremento en la recaudación y al programa “Acaba tu deuda de una vez”, vigente hasta el 31 de diciembre. Aunque el organismo reconoce que existe rezago histórico en materia de redes sanitarias, sostiene que la rehabilitación del colector marca un avance en la recuperación de infraestructura que ha operado por décadas sin sustitución significativa.