Sheinbaum, en contra de novatadas tras caso de potosino en la UAT
La presidenta señaló que el espacio educativo debe garantizar la no violencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de las denominadas "novatadas" y aseguró que se debe revisar si es necesario legislar al respecto para garantizar que no haya violencia en los espacios educativos.
Esto, al referiste a casos como el de la hospitalización de un estudiante potosino, originario de Tamuín llamado Tadeo, quien terminó internado, luego de sufrir por una "novatada" el 2 de septiembre en la Facultad de Veterinaria de la UAT, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "no debe haber violencia en el espacio educativo de ningún tipo. Se usaban mucho hace tiempo las novatadas, en algunos lugares todavía se usan".
"A los que entran al primer grado se les hacen pasar ciertas pruebas en donde hay uso de violencia, sea verbal, sea física, sea de otro tipo", dijo.
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En ese sentido, la Mandataria sostuvo que el espacio social y familiar de los jóvenes deben ser espacios sin violencia, "pero en particular el espacio educativo debe ser un espacio que garantice la no violencia".
"Desconozco si haya que legislar más o no. Si es necesario hacerlo pues hay que hacerlo para que se garantice o que se demuestre que es ilegal utilizar algún esquema de violencia y menos las novatadas", declaró.
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