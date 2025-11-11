Rehabilitan en Pozos la Av. Laguna de Términos

En la comunidad Santa Rita, en Villa de Pozos, arrancaron los trabajos de rehabilitación de la calle Laguna de Términos, obra que servirá para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

El proyecto, que abarca el tramo entre la calle 24 de Febrero y Laguna de Agua Brava, contempla una inversión de 4.5 millones de pesos y beneficiará directamente a más de dos mil habitantes.

La obra incluye la reconstrucción total de más de tres mil metros cuadrados de superficie con carpeta asfáltica, la renovación de líneas de drenaje y agua potable, la instalación de nuevo alumbrado público y la colocación de señalética horizontal y vertical, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y funcionales.

La presidenta concejal Teresa Rivera Acevedo señaló que esta intervención responde a una de las principales demandas de las y los habitantes de Santa Rita. “Estas obras son resultado del trabajo conjunto y de la atención a las necesidades de la gente. Nuestro compromiso es seguir transformando cada rincón del municipio”, afirmó.

Norma Angélica Medina, vecina de la zona destacó que los trabajos beneficiarán a vecinos, estudiantes y trabajadores que diariamente transitan por la zona.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca reforzar la conectividad hacia las principales avenidas de Villa de Pozos y continuar con el mejoramiento integral de la infraestructura urbana en comunidades del municipio.