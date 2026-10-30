logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Renuevan el ISSSTE equipo especializado

Por Martín Rodríguez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
Renuevan el ISSSTE equipo especializado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó este jueves que concretó el abastecimiento de equipamiento médico para el Hospital General (HG) en San Luis Potosí, el de la calle Carlos Diez Gutiérrez, con impacto directo en la atención y para fortalecer la infraestructura hospitalaria en la entidad.

      La delegación local informó que la llegada de este equipo fue posible gracias a las gestiones de la Dirección de Administración y Finanzas, con autorización del pedido de la Subdirección de Administración de Riesgos Institucionales y Fianzas y el Área de Activo Fijo y Recursos Materiales de la Subdirección Administrativa del Hospital General.

      La Jefatura de Administración de Riesgos Patrimoniales de la misma institución informó que los equipos nuevos, recuperados e incorporados al hospital son una lámpara de fototerapia, un monitor desfibrilador y una pieza de craneótomo.

      La integración de este equipamiento permite especializar de manera inmediata la seguridad del paciente y agilizar las intervenciones críticas dentro del nosocomio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El protocolo de petición y en su caso abastecimiento, comprende la adquisición de equipos que lleven impacto directo en la garantía de los servicios de salud, con el fin de procurar espacios médicos seguros, funcionales y totalmente equipados para el bienestar de toda la derechohabiencia potosina.

      La institución informó de manera oficial que la dotación del equipamiento refuerza la infraestructura médica, en diversas áreas donde es necesario comprar equipo que permita alcanzar mayor cobertura 

      de atención.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos
        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Martínez Acosta habló sobre la bolsa de casi 3 mil millones de pesos que solicitan los permisionarios en 2027

        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital
        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital

        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La propuesta incluye atención prioritaria en zonas de alto flujo vehicular

        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo
        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo

        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        El gobernador del estado habló sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

        Considera Gallardo que hay grilla contra titular de la CEDH
        Considera Gallardo que hay grilla contra titular de la CEDH

        Considera Gallardo que hay "grilla" contra titular de la CEDH

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señaló que desde el Gobierno del Estado existe respaldo institucional y apoyo al organismo