Renuevan el ISSSTE equipo especializado

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó este jueves que concretó el abastecimiento de equipamiento médico para el Hospital General (HG) en San Luis Potosí, el de la calle Carlos Diez Gutiérrez, con impacto directo en la atención y para fortalecer la infraestructura hospitalaria en la entidad.

La delegación local informó que la llegada de este equipo fue posible gracias a las gestiones de la Dirección de Administración y Finanzas, con autorización del pedido de la Subdirección de Administración de Riesgos Institucionales y Fianzas y el Área de Activo Fijo y Recursos Materiales de la Subdirección Administrativa del Hospital General.

La Jefatura de Administración de Riesgos Patrimoniales de la misma institución informó que los equipos nuevos, recuperados e incorporados al hospital son una lámpara de fototerapia, un monitor desfibrilador y una pieza de craneótomo.

La integración de este equipamiento permite especializar de manera inmediata la seguridad del paciente y agilizar las intervenciones críticas dentro del nosocomio.

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El protocolo de petición y en su caso abastecimiento, comprende la adquisición de equipos que lleven impacto directo en la garantía de los servicios de salud, con el fin de procurar espacios médicos seguros, funcionales y totalmente equipados para el bienestar de toda la derechohabiencia potosina.

La institución informó de manera oficial que la dotación del equipamiento refuerza la infraestructura médica, en diversas áreas donde es necesario comprar equipo que permita alcanzar mayor cobertura

de atención.