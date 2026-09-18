Reparan daño en el acueducto El Realito
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Después de que hace unos días el acueducto de la presa El Realito sufrió la novena falla del 2026, la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que, en el transcurso de este jueves operará de forma sustancial el sistema hidráulico.
La institución explicó que la suspensión del servicio se debió a una tormenta eléctrica registrada en el estado de Guanajuato que daño el dispositivo de bombeo, cuyo equipo fue sustituido por la administradora.
Complementó en un comunicado de prensa que, en la actualidad el esquema de abasto suministra 570 litros por segundo hacia un sector especificó de la zona metropolitana de San Luis Potosí, de los mil litros por segundo autorizados.
Es decir, el restablecimiento del servicio será gradual, conforme se estabilice la operación del sistema.
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Recordó que el agua procedente del embalse guanajuatense se trasvasa a los tanques de distribución Hostal, Termal, Tangamanga I, Cordillera y Los Filtros, desde donde se distribuye a colonias de las zonas sur y poniente de la capital potosina.
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