logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reparan daño en el acueducto El Realito

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Reparan daño en el acueducto El Realito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después de que hace unos días el acueducto de la presa El Realito sufrió la novena falla del 2026, la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que, en el transcurso de este jueves operará de forma sustancial el sistema hidráulico.

      La institución explicó que la suspensión del servicio se debió a una tormenta eléctrica registrada en el estado de Guanajuato que daño el dispositivo de bombeo, cuyo equipo fue sustituido por la administradora.

      Complementó en un comunicado de prensa que, en la actualidad el esquema de abasto suministra 570 litros por segundo hacia un sector especificó de la zona metropolitana de San Luis Potosí, de los mil litros por segundo autorizados.

      Es decir, el restablecimiento del servicio será gradual, conforme se estabilice la operación del sistema.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recordó que el agua procedente del embalse guanajuatense se trasvasa a los tanques de distribución Hostal, Termal, Tangamanga I, Cordillera y Los Filtros, desde donde se distribuye a colonias de las zonas sur y poniente de la capital potosina.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso
        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rechaza vínculos con Sánchez Zumaya y anunció demandas contra diputados que la acusan de agresiones

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)
        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        SLP

        Samuel Moreno

        Son dos casos recientes en Privada del Parque y en la calle Perla de Valle Dorado

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro
        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        SLP

        Rubén Pacheco

        La avería en el equipo de bombeo fue causado por una tormenta eléctrica

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital
        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Aparentemente, fueron cortados sin sin permiso en Privada del Parque y en la colonia Valle Dorado