Cambian hábitos por temor
A los menores de edad se les permite salir menos a la calle
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Por temor a ser víctima de un algún delito, el año pasado en menor o mayor medida, según la actividad, la población de 18 años y más del estado de San Luis Potosí modificó sus hábitos.
Cambios en hábitos por inseguridad en San Luis Potosí
La principal modificación que tomó la ciudadanía fue dejar de permitir que los menores de edad que viven en el hogar salgan solos, de acuerdo con lo declarado por el 68.4 por ciento de los habitantes.
Después le siguieron otras decisiones como dejar de llevar dinero en efectivo, según manifestó el 50.5 por ciento; y una de las más importantes correspondió a dejar salir de noche con el 49.2 por ciento, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Detalles de la encuesta ENVIPE sobre percepción de seguridad
Algo de lo más común, se trató en que el 49 por ciento de los encuestados decidió no utilizar joyas; el 44.9 por ciento dejó de llegar muy tarde a casa o dejar su casa sola; el 35.7 por ciento ya no visitó parientes o amigos.
En tanto, el 35.2 por ciento dejó de salir a caminar; el 33.5 por ciento dejó de llevar tarjeta de débito o crédito; y el 33.2 por ciento ya no tomó taxi, precisó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Las demás cambios consistieron en dejar de viajar por carretera a otro estado o municipio con menos del 31.7 por ciento; ir al estadio; ir al cine o al teatro; usar transporte público; salir a comer o cenar; llevar teléfono móvil o celular; frecuentar centros comerciales; así como dejar de ir a la escuela.
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