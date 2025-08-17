Rescatan perros envenenados en Sierra de San Miguelito

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que se investigarán los presuntos casos de envenenamiento de perros en las zonas de senderismo cercanas a la Sierra de San Miguelito.

“Ya presentamos las denuncias correspondientes a través de las sindicaturas para que se presenten y desde luego generar algún tipo de investigación, a ver de qué se trata”, así lo explicó el edil capitalino.

Esto luego de que mediante redes sociales, se viralizaran reportes de envenenamiento en zonas como La Piedrota cerca de la Avenida Chapultepec, los cuales dejaron un saldo de un perro muerto y otro en estado grave.

Galindo Ceballos afirmó que se han realizado diversos rescates de perros vivos en la zona, y añadió que el área de Protección Civil Municipal, en conjunto con Bienestar Animal realizaron un despliegue en la zona.

A pesar de esto, señaló que no recibieron reportes formales de denuncias por estos casos, puesto que la administración municipal intervino mediante las publicaciones que reportaban el tema en redes sociales, por lo que exhortó a la ciudadanía a informar de manera precisa si suceden estos casos.

“Si sirve, si nos dan mayor precisión, en un espacio tan grande como la Sierra de San Miguelito, la verdad es que perdemos oportunidad, si alguien nos dice pasó en tal zona en este perímetro creo que eso facilitaría la actividad del ayuntamiento”.