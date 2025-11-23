Resguardan del frío a casi 500 personas

Casi 500 personas han ingresado a refugios temporales en San Luis Potosí debido al descenso de temperatura provocado por el frente frío número 15, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El funcionario señaló que este sistema invernal será más severo que los anteriores y que el estado podría enfrentar condiciones aún más extremas en las próximas semanas.

Ordaz Flores indicó que los modelos climáticos prevén un invierno particularmente riguroso entre diciembre y enero, con posibilidad de nevadas en zonas del Altiplano. Para anticiparse a este escenario, la dependencia sostuvo una reunión con autoridades municipales de la región con el fin de definir medidas de atención para comunidades más expuestas.

Los municipios donde se proyecta un mayor impacto por heladas son Cedral, Vanegas, Santo Domingo y áreas serranas. La CEPC mantiene comunicación con estas localidades para reforzar la vigilancia.

