Respalda el PRI a “Alito” Moreno tras disputa con senador

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldó este jueves a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido, luego de la confrontación que protagonizó con el senador federal

Fernando Hernández Noroña en el Senado de la República.

Durante una conferencia de prensa, Sara Rocha Medina, presidenta estatal del PRI, calificó los hechos como parte de un intento de hostigamiento por parte de la llamada Cuarta Transformación (4T) y convocó a la ciudadanía a sumarse a una movilización nacional.

“Alejandro Moreno nos representa. Desde esta tribuna, desde esta conferencia, y desde San Luis Potosí, apoyamos a nuestro líder nacional. Todos somos alitos”, afirmó Rocha Medina, quien criticó al Gobierno Federal por “simular, engañar y mentir desde hace siete años, sin dedicarse a cumplir y construir lo que prometieron. Fabrican nuevos ritos en lugar de medicinas y hospitales para atender a los mexicanos”.

La dirigente estatal del PRI se refirió al comportamiento de Hernández Noroña durante la confrontación, señalando que “ya basta de sus casas de 12 ó de 30 millones, de tantas mentiras, de sus bufonerías y de engaños. Desde la tribuna del Senado se ha pasado maltratando y haciendo lo que no debe”. Rocha Medina enfatizó que la situación “no es un tema personal, es un tema que muchos mexicanos y potosinos quisieran expresar, pero que en muchas ocasiones no se atreven a decir”.

En relación con las posibles denuncias penales derivadas del altercado, la dirigente señaló que Alejandro Moreno presentará las acciones legales correspondientes. Además, mostró un video que, según dijo, evidencia agresiones previas de Noroña hacia otras personas, con lo que buscó contextualizar que no se trata únicamente de un ataque hacia el líder nacional del PRI. “No es un tema sencillo. Lo que buscan es controlar el país y promover un cambio de régimen”, añadió.

Finalmente, la dirigente hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la movilización convocada por el PRI. Refirió que “no es un tema de partido; es un tema de recomposición”.

política, dignidad y respeto al trabajo de los ciudadanos. No es un tema para que gobierne un partido; es un tema para recuperar nuestro país, la dignidad de la política y el trabajo de mucha gente que hoy está a punto de perderse”.